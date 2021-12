Erfurter Adventskalender: Mono-Klänge aus dem „Stern Club“

Erfurt. Musik für unterwegs ist eine bleibende Geschenkidee. Das Radio aus dem Museum besticht heute zumindest noch mit seinem Design.

Zur Adventszeit öffnet unsere Redaktion zusammen mit dem Volkskundemuseum jeden Tag ein Türchen, das zugleich Anregung für ein Geschenk sein kann. Dazu schauten die Mitarbeiter in den Fundus des Hauses und auf Exponate früherer Ausstellungen. Dabei zeigte sich, dass es zeitlose Dinge gibt, mit denen man seine Lieben überraschen konnte.

Heute noch beliebt ist ein Satz Musik um die Ohren. Während es heute dabei meist eher um superteure und angesagt Kopfhörer fürs Handy geht, musste früher schon eine komplette „Kofferheule“ ran.

Ein Geschenk auch zum Imponieren

Für ein Weihnachtsgeschenk 140 Mark auszugeben, das war um das Jahr 1970 nicht jedem DDR-Bürger möglich. Doch das winzige „Stern Club T 110“ ist mit seinen abgerundeten Ecken und der eleganten Form etwas wirklich Besonderes. Gefertigt wurde es von VEB Stern-Radio Berlin in verschiedenen Farben. Hinzu kam, dass es für nahezu jede Jacken- oder Damenhandtasche geeignet war. Batteriebetrieben empfing es Sender der Mittelwelle in Mono. Das Miniradio vermittelte einen Hauch von Welt: mit all den Informationen, die mit ihm an jedem Ort und zu jeder Zeit zugänglich waren und mit seinem besonderen Design, welches von Pierre Cardin für die japanische Firma Mitsubishi gefertigt und per Lizenz für den ostdeutschen Hersteller verfügbar war.