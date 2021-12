Erfurter Adventskalender: Plagiat mit weißen Punkten

Erfurt. Heute steckt hinter dem Türchen des Adventskalenders ein einfallsreiches Plagiat.

Der Fundus des Erfurter Volkskundemuseums ist groß. Er liefert in unserer Adventsserie nicht nur Erinnerungen, sondern bisweilen auch Anregungen für den Gabentisch des Jahres 2021. Das heutige Exemplar eignet sich dabei vielleicht weniger als aktuelles Weihnachtsgeschenk. Denn hinter dem heutigen Türchen steckt ein Plagiat. Das allerdings steht auch beispielhaft für den Erfindungsreichtum mancher Landsleute in Zeiten, als es noch nicht quasi alles in den Läden zu kaufen gab.

Weißes Punktdekor auf blauem Grund – das ist das Markenzeichen der Bürgeler Töpfer. Seit dem 17. Jahrhundert wird im Ort produziert, die Erzeugnisse erlangen weit über Thüringen hinaus Bekanntheit. Noch heute wie auch zu DDR-Zeiten erfreuen sie sich großer Beliebtheit.

TA-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

1948 wird der VEB Blau-Weiß-Bürgel gegründet. An die begehrte Keramik heranzukommen, war als DDR-Bürger allerdings kaum möglich. Der größte Teil wurde für den Export hergestellt. Nur mit viel Glück, Beziehungen oder im Intershop – mit Westgeld – konnte man ein Original erwerben. Nicht verwunderlich also, dass manch einer kreativ wurde: ein Marmeladenglas, blau lackiert und mit weißen Tupfen versehen, schon hatte man ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk.