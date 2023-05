Erfurter Ämter bleiben nach Himmelfahrt geschlossen

Erfurt. Einige Ämter in Erfurt nehmen einen Brückentag und auch alle Bibliotheken sind geschlossen.

Am 19. Mai, dem Brückentag zwischen Himmelfahrt und Samstag, bleiben einige Erfurter Ämter geschlossen. So das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, der Entwässerungsbetrieb, die Abteilung Verkehr des Tiefbau- und Verkehrsamtes einschließlich der Straßenverkehrsbehörde in der Johannesstraße 173. Anfragen können per E-Mail an verkehr.tiefbau-verkehr@erfurt.de gerichtet werden.

Auch das Amt für Soziales ist geschlossen. Von 9 bis 10 Uhr bietet es eine Notfallsprechstunde für Personen, welche sich in einer existenziellen, materiellen Notlage befinden und ihren Lebensunterhalt nicht anderweitig sichern können sowie für Personen, welche zur Abwehr einer existenziellen Notlage eine Unterbringungsmöglichkeit benötigen. Anträge und Unterlagen können über die Außenbriefkästen abgegeben werden.

Weitere Informationen zu den einzelnen Dienstleistungen und Antragsformularen sind unter www.erfurt.de/ef114294 zu finden. Der Amtsleiterbereich des Amtes für Bildung sowie die Abteilung Schulverwaltung in der Schottenstraße 22 ist für den Besucherverkehr an diesem Tag geschlossen. Alle Einrichtungen der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt bleiben am 19. sowie 20. Mai geschlossen.