Erfurter AfD-Stadtrat Klaus-Dieter Kobold verstorben

Der AfD-Stadtrat Klaus-Dieter Kobold ist am Mittwoch im Alter von 70 Jahren plötzlich verstorben. Das teilt die Fraktion der „Alternative für Deutschland“ mit. Wie Sprecher Daniel Mandler schreibt, sei die Nachricht völlig überraschend und unerwartet gekommen. „Klaus war von einer ehrlichen und kantigen Natur, wie sie mittlerweile in unserem Land selten geworden und auf dem aalglatten politischen Parkett kaum zu finden ist“, schreibt Mandler im Namen der AfD-Fraktion. Tatsächlich hatte Klaus-Dieter Kobold in seiner kurzen Zeit sich als kantiger Abgeordneter gezeigt. Für einen Eklat sorgte er im November vorigen Jahres, als er in der Debatte um einen Gedenkfeiern zum Kriegsende 1945 die Grünen-Fraktionschefin Astrid-Rothe-Beinlich beschimpfte und von einer „Niederlage“ sprach. Diese Ausfälligkeiten hatten eine Debatte um die Streitkultur im Erfurter Stadtrat zur Folge.