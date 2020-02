Erfurter an die Spitze der Entente Florale Europa gewählt

Der Vorstand des Wettbewerbes Entente Florale Europa hat den Erfurter Rüdiger Kirsten für die nächsten zwei Jahre zum Präsidenten gewählt. Die Europäische Vereinigung für Blumen und Landschaft ist eine gemeinnützige Vereinigung, deren Ziel die soziale und kulturelle Entwicklung zur Förderung von Gartenkultur, Tourismus und Umwelt ist. Die zurzeit aus acht Mitgliedsstaaten bestehende Organisation veranstaltet den Wettbewerb „Entente Florale Europe“, um ein umweltfreundlicheres und lebenswertes Umfeld in europäischen Städten und Dörfern zu fördern und internationale Kontakte zwischen den Teilnehmern zu ermöglichen.

2003 war Erfurt Austragungsort. Durch den jährlichen Wettbewerb werden Behörden, private Einrichtungen und Einzelpersonen ermutigt, bei der nachhaltigen Entwicklung ihrer Städte und Dörfer zusammenzuarbeiten, um so die Lebensqualität für Einwohner und Besucher zu verbessern, indem die grüne Infrastruktur aufgewertet wird und durch eine generelle Förderung die ökologisch sensible Entwicklung unterstützt wird. Ein besonderer Schwerpunkt wird auch auf die Steigerung des Erholungswertes und die touristische Attraktivität gelegt. In diesem Jahr nimmt für Deutschland das Thüringer Dorf Bollstedt teil.

„Die Inhalte des Wettbewerbes sind brandaktuell in der laufenden Klimadebatte bei einer zukunftsfähigen Siedlungs- und Landschaftsentwicklung“, sagt der seit 20 Jahren den Wettbewerb begleitende neue Präsident Kirsten.