Erfurter Anger: Jetzt gibt’s Hawaii aus der Schüssel

Der Anger ist um ein kulinarisches Angebot reicher. Am Mittwochnachmittag hat die Kette „Ma’ola“ im Hauptpostgebäude in Erfurt ihre erste Filiale in Thüringen eröffnet. Auf 70 Quadratmetern zwischen einem Modegeschäft und einem Backwarenladen wird es künftig Salat-Bowls geben, die sich der traditionellen hawaiianischen Küche annähern. Angeboten werden Salate, die als „Poké Bowls“ auf der Speisekarte stehen.„Ma’loa“ beschreibt seine Auswahl mit der Kombination „Südsee-Insel trifft auf internationale Küche“ und wirbt damit, „gesundes Fast Food“ zu sein. Neben fair gehandelten Produkten strebt das Unternehmen mit Sitz in Berlin ebenfalls an, möglichst plastikfrei zu hantieren.