Erfurter Anger verliert ein wichtiges Ziel

Es dreht sich um die Rettung für viele wichtige Korrespondenzen. Doch nun muss unser Autor Casjen Carl ein Postgeheimnis lüften.

Die Post auf dem Anger ist ein Erinnerungsort. Hier kann sich jede Erfurterin und jeder Erfurtern ein wenig in frühere Zeiten zurückversetzen. Ein Einschreiben aufzugeben, Paket zu holen oder auch nur Briefmarken zu kaufen, das konnte schon mal eine längere Unternehmung werden. Damals wie heute.

Zumindest was die Briefmarken betraf, gab es bislang immer noch zwei Automaten vor dem ehrwürdigen Haus, an denen man die kleinen bunten Wert-Bildchen ziehen konnte. Ja, es ist nun kein Geheimnis mehr: Die gelben Säulen vor dem Eingang sind verschwunden.

Das macht das Aufrechterhalten wichtiger Korrespondenzen deutlich schwieriger. Wer einmal mit Tinte einen Brief auf Bütten gekratzt hat, dem fehlt oft die letzte Kraft, sich noch an einer Schlange anzustellen. Da war der Automat eine letzte Chance, an die Briefmarken zu kommen,

Aber wegen einer Sache vermisse ich die Automaten dann doch nicht. Wehe ich hatte das Geld nicht passend. Dann gab’s als Rückgeld kleine Papierzettelchen mit kleinen Zahlen. Mit diesen einen Brief ausreichend zu frankieren, war allein flächentechnisch nicht möglich.