Erfurter Augustiner-Vocalkreis mit besonderem Doppelkonzert am Adventswochenende

Erfurt. Drei Jahrzehnte existiert der Augustiner-Vokalkreis in Erfurt. Zu seinem Jubiläum macht sich der Chor am 4. Adventswochenende selbst ein besonderes Geschenk.

Vor genau 30 Jahren wurde der Augustiner-Vocalkreis in Erfurt gegründet – zunächst als Doppelquartett mit acht Sängerinnen und Sängern. Inzwischen zählt er zu den führenden nicht-professionellen Kammerchören in Mitteldeutschland.

Doppelkonzert in der Predigerkirche

Am vierten Adventswochenende gestaltet der Augustiner-Vocalkreis zwei Konzerte mit Chormusik zu Advent und Weihnachten: am Samstag, 17. Dezember, um 15 Uhr in der St.-Dionysius-Kirche in Möbisburg und am Sonntag, 18. Dezember, um 17 Uhr in der Erfurter Predigerkirche.

Drei neue Kompositionen erklingen

Eigens für die beiden Konzerte hat Chorleiter Dietrich Ehrenwerth drei Kompositionen bei Fredo Jung in Auftrag gegeben. Jung, von 1976 bis 1987 Kapellmeister an den Städtischen Bühnen Erfurt, arrangierte das Adventslied „O komm, o komm, du Morgenstern“ und die Weihnachtslieder „Fröhlich soll mein Herze springen“ und „Zu Bethlehem geboren“. Sie werden in den beiden Konzerten uraufgeführt. Daneben sind zwei Motetten des frühbarocken Meisters Andreas Hammerschmidt ebenso zu hören wie weitere Stücke von zeitgenössischen Komponisten.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Es wird um eine Spende für die kirchenmusikalische Arbeit gebeten.