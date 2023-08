Erfurter Augustinerkloster: Ist Gott ein Gärtner?

Erfurt. Gärtnern, Gott und kulinarische Genüsse – darum geht es im Augustinerkloster. Noch sind Anmeldungen zum Vortragsabend möglich.

Für viele Menschen ist der Garten ist ein Sehnsuchtsort, ein Stück vom verlorenen Paradies. Vielleicht ist es das, was Gärten trotz oft mühevoller, harter Arbeit so anziehend macht. Mit Gärten als spirituellen Orten beschäftigt sich der nächste Abend mit geistigen und leiblichen Genüssen im Evangelischen Augustinerkloster zu Erfurt. Er findet statt am Dienstag, 22. August, um 19 Uhr im Kreuzhof des Klosters.

Zum Vortrag von Garten-Expertin Ruth Bredenbeck gibt es einen Bulgursalat, gegrilltes Gemüse und Gazpacho – eine kalte Gemüsesuppe mit Kräutern aus dem Klostergarten. Der Eintritt inklusive dieser Köstlichkeiten beträgt 15 Euro. Interessenten sollten sich anmelden unter 0361/576600 oder info@augustinerkloster.de.

“Wer achtsam gärtnert und die Lebensvorgänge wie Keimen, Wachsen, Blühen und Reifen bewusst wahrnimmt, kann die vielfältige Symbolkraft des Gartens entdecken“, sagt Ruth Bredenbeck. Sie ist gelernte Zierpflanzengärtnerin und hat Gartenbauwissenschaften und Theologie studiert. Sie begibt sich auf eine Spurensuche nach dem „Großen Gärtner“, nach Gott. Dabei schaut sie, in welchen Texten der Bibel von Gärten und Gärtnern die Rede ist und wie in Literatur, Kunst und Pädagogik diese Motive aufgegriffen werden.