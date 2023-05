Erfurter Augustinerpfarrer: „Küssen kann man nicht allein“

Die vielen Freiwilligen in Kirche und Vereinen machen Erfurt lebenswert, meint Augustinerpfarrer Bernd S. Prigge. (Symbolbild)

Pfarrer Bernd S. Prigge denkt über Engagement nach. Dabei zieht er auch Max Rabe und Eckhart von Hirschhausen zurate.

Vor Kurzem wurde die ehemalige Bundeskanzlerin mit dem höchsten Orden des Landes geehrt. Ich gönne es ihr, war sie doch eine tüchtige, uneitle Kanzlerin. Aber hat sie nicht einfach „ihren Job“ gemacht? Sie war nicht Bundeskanzlerin im Ehrenamt, sondern hat ihre Profession gut ausgefüllt. Müssten nicht alle, die ihren Beruf gut ausfüllen, einen Orden bekommen? Die mitfühlende Krankenschwester, der aktive Lehrer, die patente Landschaftspflegerin, der flotte Postbote oder die, die sich ehramtlich engagieren? Die für ihren Dienst kein Geld bekommen, sondern es sozusagen für Gottes Lohn machen. Was wäre Erfurt ohne Freiwillige in Kirchen und Vereinen? Sie halten die Stadt lebendig, führen Menschen zusammen, machen Erfurt lebenswert.

Augustinerpfarrer Bernd S. Prigge Foto: Daniel Hermann

Ein erfüllendes Ehrenamt ist nicht allein selbstloser Natur. Ich habe auch etwas davon. So ein Amt macht Freude. Man ist in Kontakt, kann etwas bewirken, trägt Verantwortung, gestaltet. Es ist gesundheitsfördernd, sagt Eckhart von Hirschhausen, Arzt und Kabarettist: „Eigentlich müssten Ärzte, lange bevor sie Aspirin und Antidepressiva empfehlen, auf ihrem Rezeptblock Ehrenamt und Engagement verordnen. Menschen, die anderen helfen, fühlen sich nachweislich wohler und sind gesünder. Jeder Pharmahersteller wäre heilfroh, wenn er ein Medikament hätte, das so effektiv das Leben verlängern könnte, wie anderen im Haushalt zu helfen, Kinder zu betreuen oder einen Seniorenkreis zu leiten.“

Wer der Maxime folgt „Hauptsache, mir geht es gut“, wird merken, das funktioniert nicht. Alle bleiben auf der Strecke. Max Rabe hat das in ein Lied verpackt, „Küssen kann man nicht allein.“ Was nützt es, ein guter Küsser zu sein, ohne jemanden zu zum Küssen zu haben.

Am Ende des Lebens muss damit gerechnet werden, dass die Orden eher auf Flohmärkten landen. Was zählt, sind Spuren der Liebe, die wir hinterlassen haben, wie Albert Schweitzer sagt. Oder: Engagement aus Herzensgrunde.

Bernd S. Prigge ist evangelischer Augustinerpfarrer in Erfurt.