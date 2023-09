Erfurter Autorin berichtet über die Geschichte jüdischen Lebens in Thüringen

Erfurt. Eike Küster aus Erfurt recherchiert seit Jahren zum jüdischen Leben in Thüringen. Nun präsentiert sie ihre Erkenntnisse.

Über die Geschichte jüdischen Lebens in Thüringen berichtet die Autorin Eike Küstner an diesem Freitag, 8. September, um 15.30 Uhr in der Geschäftsstelle der Thüringer Tourismus GmbH am Willy-Brandt-Platz 1.

„Das Interesse an jüdischem Leben in Thüringen ist in den letzten Jahren auch durch die spektakuläre Wiederentdeckung von zwei Synagogen in Erfurt, durch Funde von Ritualbädern und durch eine größere Offenheit diesem Teil der Geschichte gegenüber gewachsen. Die Orte, welche sich mit einzelnen jüdischen Schicksalen und Gemeinden verbinden, lassen sich im ganzen Bundesland finden. Die Erfurter Autorin Eike Küstner hat viele der Orte besucht und kennt durch ihre Recherchen auch deren Geschichten. Sie begibt sich in ihrem Vortrag auf eine kurze Reise zu diesen Orten“, heißt es in der Ankündigung der Jüdischen Landesgemeinde zu der Veranstaltung.

Nazis zerstören die Synagoge im Jahr 1938

Ein geschichtsträchtiges Jahr war 1884. Da wurde in Erfurt die Große Synagoge eingeweiht. 500 Menschen fasste das Gebäude. „Ihr Bau war ein Meilenstein für die deutsch-jüdische Geschichte der Stadt“, teilt die Gemeinde mit. Nach Zerstörung der Synagoge durch die Nazis 1938 blieben als Beleg für ihre bauliche Gestalt nur historische Gemälde, einige Fotos, Zeitzeugenberichte und die Baupläne.

Diese wenigen Hinweise bildeten die Grundlage dafür, das jüdische Gotteshaus in seinem historischen Zustand virtuell erlebbar zu machen. Auf der Basis der digitalen Daten erstellte der Erinnerungsort Topf & Söhne gemeinsam mit drei Thüringer Hochschulen ein Virtual-Reality-Modell der Synagoge. Dieses kann im Rahmen der Denkmaltage am Erinnerungsort im Sorbenweg 7 erlebt werden.