Erfurter Awo überrascht ukrainische Kinder

Olga Ibatulina, Mojtaba Ghoreishi und Oleksandra Pfeifer von der Awo haben am 5. Dezember fleißig Päckchen geschnürt.

Erfurt. Überrascht wurden die ukrainischen Kinder in Erfurter Notunterkünften am Nikolaustag. „Weihnachtswichtel“ aber werden noch gesucht.

Für ukrainische Kinder aus zwei Erfurter Notunterkünften haben Mitarbeiterinnen der Awo AJS und des Awo-Kreisverbandes Erfurt kleine Überraschungen zum Nikolaus gepackt. Die insgesamt 26 Kinder konnten sich über Schokolade, Äpfel, Nüsse und Mandarinen freuen – und über das Buch „Die Welt ist schön, weil du mit drauf bist“. Das ist ein Buch auf Ukrainisch, Deutsch und Englisch, mit dem die Kinder spielerisch eine neue Sprache lernen, dabei kreativ werden und mit anderen ins Gespräch kommen.

Die Awo AJS gGmbH hat die soziale Betreuung ukrainischer Geflüchteter übernommen und betreibt zwei Notunterkünfte in Erfurt. Unterstützt wird das Team dabei von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, auch über das Projekt „Hand in Hand“ des Awo-Kreisverbandes Erfurt. In diesem Projekt, das von Aktion Mensch gefördert wird, wird Kindern und Jugendlichen mit Spiel- und Freizeitangeboten das Ankommen erleichtert, ihnen bei Integration und Spracherwerb geholfen.

Suche nach Helfern und kleinen Geschenken

Am 22. und 23. Dezember finden in den beiden Unterkünften Weihnachtsfeiern statt, zu denen neben ehrenamtlichen Helfern auch noch kleine Geschenke gesucht werden.

Wer sich auch für Geflüchtete in Erfurt engagieren oder Geschenke abgeben möchte, kann sich unter info@awo-erfurt.de oder per Telefon: 0361/21031240 melden.