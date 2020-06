Maximal 1500 Besucher gleichzeitig dürfen in das Nordbad. Schilder weisen auf die Verhaltensregeln hin.

Erfurter Bäder GmbH hält an Regularien für Freibäder fest

Erfurts Bäder-Chef Torsten Schubert hat die Regularien der Freibad-Öffnung gegen Kritik verteidigt. Die SWE Bäder GmbH habe im Vorfeld zahlreiche Varianten geprüft und sich bewusst für die gewählten Eintrittsregeln entschieden, sagt er. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Stadträte und Bürger hatten seit der Öffnung von Nordbad und Strandbad Stotternheim am 1. Juni zum Beispiel Zeitfenster, die Öffnung weiterer Bäder oder den Beibehalt von Dauerkarten angeregt. Unter den Vorschlägen sei „kein Hinweis, den wir nicht auf dem Schirm hatten“, betont Schubert.

Daniel Stassny (Freie Wähler) befürchtet zum Beispiel, dass die Einlassbegrenzung auf 1500 Gäste im Nordbad und 3750 Gäste im Strandbad ungerecht gegenüber den Berufstätigen sein könne. Für sie könne es an heißen Tagen und in den Ferien schwierig werden, am Nachmittag noch Einlass zu finden.

Stassny spricht sich für ein Zeitfenstersystem wie in Weimar aus, bei dem das Freibad ein oder zwei Mal am Tag beräumt und mit neuen Besuchern gefüllt wird. „Auf diese Weise können wesentlich mehr Erfurterinnen und Erfurter, auch nach Feierabend, Abkühlung an heißen Sommertagen finden und sich sportlich betätigen“, meint Stassny, der auf eine Diskussion des Themas im Bäder-Ausschuss drängt.

„Wir haben uns bewusst dagegen entschieden“, sagt hingegen Torsten Schubert und verweist darauf, dass allein das Nordbad dank seiner großen Aufenthalts- und Wegeflächen eine Kapazität von 1500 Besuchern ermöglichen kann – in Weimar sind es nur 700. „Damit kommen wir sehr weit“, meint er.

„Eine Räumung ist in der Praxis auch nicht so leicht umzusetzen“, fügt Schubert hinzu. „Wir brauchen die Freundlichkeit und die Kooperation unserer Gäste.“

Daniel Mroß (SPD) will eine Erhöhung der Kapazität lieber durch die zügige Öffnung der beiden anderen Freibäder schaffen werden. „Allerspätestens zum Ferienbeginn“, sagt er.

„Wir möchten diese Bäder öffnen“, sagt Bäder-Chef Schubert. „Aber es muss auch machbar sein.“

Schubert verweist auf einen Stufenplan der Bäder GmbH, der jedoch kein Zeitplan sei. Vielmehr hänge der jeweils nächste Schritt vom Erfolg der vorherigen Schritte ab – Schubert nennt es eine „Wenn, dann"-Schrittfolge. Der zusätzliche Personalbedarf durch die Corona-Regeln und die noch nicht beendete Kurzarbeit seien ebenfalls zu beachten.

Der Stufenplan sehe vor, als nächstes die Schwimmhallen für den Vereinssport sowie für Reha- und Schwimmkurse wieder zu öffnen. Danach wäre das Freibad in Möbisburg an der Reihe, weil es mit seiner Corona-Kapazität von 700 Besuchern mehr Gäste fasse als das Dreienbrunnenbad, für das 220 Besucher erlaubt wären. Ob und wann diese Schritte erfolgen können, sei noch ungewiss.

Mehrere Stammgäste der Freibäder mahnen schließlich an, die Saisonkarte oder wenigstens eine Monatskarte auch in diesem Jahr anzubieten. Diese fast täglichen Gäste, die oft morgens ihre Bahnen drehen und das Bad dann wieder verlassen, müssten nun mit dem Tageseintritt über die Saison hinweg 160 Prozent mehr bezahlen, hat etwa Bernd Scharinger aus Niedernissa ausgerechnet.

Die Bäder GmbH habe sich auch gegen Dauerkarten entschieden, erwidert Torsten Schubert. Dabei hätten der ungewisse weitere Saisonverlauf, vor allem aber die größtmögliche Gerechtigkeit am Einlass eine Rolle gespielt.

Die Bedenken bei Dauerkarten seien ähnlich wie bei Online-Tickets: Es stelle sich die Frage, ob und wenn, warum die Inhaber Vorrang gegenüber den Wartenden in der Schlange haben sollen, wenn sie mit ihren Tickets an der Schlange vorbeilaufen oder bei Erreichen der Obergrenze noch eingelassen werden. Online-Tickets würden aber weiter geprüft.

„Wir streben die bestmögliche Lösung an“, sagt Torsten Schubert. „Wir wissen aber auch, dass es die optimale Lösung nicht gibt.“