Erfurter Bäder: zweite Person spart den Eintritt

Erfurt. Gute Nachrichten bei herrlichem Sommerwetter: Abonnenten der Evag sparen beim Sprung ins kühle Nass.

Die Erfurter Verkehrsbetriebe rücken pünktlich zum Wochenende, für das herrliches Sommerwetter vorausgesagt wurde, mit einer guten Botschaft heraus: Mit ihrem Abo können Abonnenten der Evag eine weitere Person kostenlos in das Nordbad, in das Strandbad Stotternheim oder in das Freibad Möbisburg mitnehmen.

Die „2-für-1-Aktion“ läuft bis zum 31. Juli und gilt für alle Evag-Abonnenten mit Abo Plus, Abo Solo, Abo Schüler/Azubi, Abo Mobil65 oder Job-Ticket.