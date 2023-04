Erfurter berichte über Ehrenamt und Transporte bis ins Kriegsgebiet der Ukraine

Die ersten privat organisierten Hilfen der Ukrainischen Landsleute gingen bis an die Ostgrenze Polens. Schon seit Monaten fahren aber auch Thüringer Hilfsgüter direkt in die Ukraine.

Erfurt. Was bewegt Menschen, freiwillig bis fast an die Frontlinie im Osten der Ukraine zu reisen? Auf einem Podium in Erfurt sind die Beweggründe aus erster Hand zu erfahren.

Mit dem ersten Tag des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine begann auch das Engagement von Freiwilligen – zur Unterstützung von Flüchtlingen hier oder als konkrete Hilfe für die Menschen in den Kriegsgebieten.

Zahlreiche Transporte bis an die Front

Deutsche Freiwillige aus Thüringen erzählen bei einem Podiumsgespräch am Samstag nun von ihrem Engagement in der Ukraine und was sie davon gelernt haben. Patrick Brion (Kahla), Daniela Balazs (Sömmerda), Michael Schumann (Sömmerda), Maria Hanich (Erfurt), Vasyl Vitenko (Apolda), Natali Bedii (Erfurt), Volodymyr Bliumin (Erfurt) und Michael Stopsack (Erfurt) reisen regelmäßig in verschiedenste Teile der Ukraine – ob an die Front oder ins Hinterland – um dort vor Ort zu helfen. Einige von ihnen transportieren Hilfsgüter zu ukrainischen Städten, an Krankenhäuser, Schulen oder einzelne Familien. Einige retten Soldatinnen und Soldaten vom Kampffeld. Auf dem Weg lernen sie Menschen und ein Land kennen, die sich mitten im Freiheitskampf befinden.

Der Vereine Ukrainische Landsleute in Thüringen und Naturfreunde Thüringen laden zum Podiumsgespräch mit Menschen, die ein Volontariat in einem Kriegsgebiet wagen.

Samstag, 18.30 Uhr, Haus der Naturfreunde Thüringen, Johannesstraße 127