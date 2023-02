Erfurter Bläserklasse vertritt Thüringen bundesweit

Erfurt. Der Direktor des Königin-Luise-Gymnasiums in Erfurt, Michael Walther, ist mächtig stolz. Warum, das verraten wir hier:

Die Bläserklasse 6c des Königin-Luise-Gymnasiums Erfurt (KLG) hat die Ehre, bei der 21. Bundesbegegnung „Schulen musizieren“ des Bundesverbandes Musikunterricht (BMU) in Würzburg aufzutreten und das Land Thüringen musikalisch zu repräsentieren.

Was aber ist eine Bläserklasse und wie sieht die Ausbildung in diesen Klassen am KLG aus? „Eine Bläserklasse ist eine besondere Form des Musikunterrichts, bei der Schüler ab der 5. Klasse gemeinsam Blasinstrumente erlernen und zusammen musizieren“, erklärt der Musiklehrer Uli Frefat. Sie erhalten eine umfassende musikalische Ausbildung und die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten anschließend in der Juniorband und im sinfonischen Jugendblasorchester zu vertiefen.

„Unsere Bläserklasse 6c steht kurz davor, ihren Abschluss zu machen und die Konzertreise nach Würzburg ist das große Highlight unserer gemeinsamen musikalischen Reise“, freut sich der Lehrer. Bereits seit 1981 findet alle zwei Jahre an unterschiedlichen Orten in ganz Deutschland die Bundesbegegnung „Schulen musizieren“ statt. Hervorragende Musikensembles von allgemeinbildenden Schulen aus allen Teilen Deutschlands musizieren mit ihren gastgebenden Ensembles vier Tage lang und zeigen der breiten Öffentlichkeit in circa 100 Konzerten das hohe Niveau ihrer musikalischen Arbeit. Diese Bundesbegegnung, bei der jedes Bundesland mit einem Ensemble anreist, bietet Jugendlichen die Chance, sich mit Musikern aus anderen Regionen Deutschlands zu vernetzen und sich gegenseitig zu inspirieren.

Musikalische Begegnungen haben für Jugendliche eine große Bedeutung, denn sie fördern die kulturelle und musikalische Bildung der Schülerinnen und Schüler. Der Austausch mit anderen Ensembles und Musikern ermöglicht es ihnen, neue Perspektiven und Inspirationen zu gewinnen und die eigene musikalische Entwicklung voranzutreiben.

„Es ist eine große Ehre für die Bläserklasse, ausgewählt zu sein, stellvertretend für alle Musikensembles des Landes bei der Bundesbegegnung Schulen musizieren auf den großen Bühnen Würzburgs aufzutreten“, sagt Uli Frefat. „Die Erfahrungen werden nicht nur die musikalische Entwicklung der Schüler fördern, sondern auch positive und nachhaltige Eindrücke hinterlassen. Wir gratulieren der Bläserklasse 6c.“