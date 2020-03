Berlin/Erfurt. Zum Empfang auf Schloss Bellevue in Berlin hatte Rüdiger Kirsten von den Bugafreunden Blumensamen aus Erfurt in der Tasche.

Erfurter Blumensamen für den Bundespräsidenten

Es war ein besonderer Moment für Rüdiger Kirsten, als Mitglied der Bundesjury im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft" am Empfang beim Bundespräsidenten im Schloß Bellevue in Berlin teilnehmen zu dürfen. Das war am Donnerstag.

Der Erfurter nutzte die einmalige Gelegenheit, um den Schirmherren der Bundesgartenschau, den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, sowie die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zur Buga 2021 in Thüringens Landeshauptstadt einzuladen. Er überreichte beiden während der Gespräche auch ein Tütchen mit einer Erfurter Blumensamenmischung.

Blühender Gruß bald am Landwirtschaftsministerium und auf Schloss Bellevue

„Herr Steinmeier zeigte sich hoch erfreut und bat außerdem darum, dass am 23. April in Erfurt doch die Sonne scheinen möge, da er bei den vorherigen Bugas im Regen die Eröffnungsrede halten durfte“, berichtete Rüdiger Kirsten im Anschluss. Er habe zugesagt, sich auch als Vorsitzender der Bugafreunde Erfurt dieser Thematik anzunehmen.

Übrigens sollen die übergebenen Blumensamen bald am Landwirtschaftsministerium und am Bundespräsidentensitz als blühender Gruß aus der Blumenstadt Erfurt die Gärten verschönern.

Julia Klöckner ist eine passionierte Gärtnerin. Die Stadt Erfurt gefalle ihr sehr gut, äußerte sie. Womöglich bedeutet das ebenfalls eine Zusage, die Buga 2021 zu besuchen. Kirsten regte an, das Bundeslandwirtschaftsministerium sei mit der Durchführung von eigenen Veranstaltungen im Rahmen der Buga ebenfalls willkommen.