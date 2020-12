Erfurter Brunnenkresse kommt künftig sogar ins Schnapsglas

Gärtner Andreas Palinske und Fischhändler Florian Funkel bringen Silvester zusammen, was zusammen gehört: Karpfen und Kresse aus Erfurt

Sie ist besonders scharf und begehrt, wenn sie fleischig-rund daher kommt: Erfurter Brunnenkresse. Doch das gesunde Frischgemüse, dessen gewerblicher Anbau in Erfurt erfunden wurde, macht sich dieser Tage rar.

Auf nur mehr zwei sogenannten Klingen in Hochheim wird aktuell noch gezüchtet: In Familientradition erwerbsmäßig von Ralf Fischer und als Wiederbelebungsprojekt einer jahrhundertealten Tradition von Julia Riehm. Nicht genug, um die Nachfrage zu decken allein im Hofladen, den Florian Funkel im Kressepark genannten Areal betreibt. Das soll sich nun ändern.



Der 33-jährige Florian Funkel hat seit etwa zehn Jahren Teile der brachliegenden Klingen umgenutzt als Fischbecken, hält beispielsweise Forellen oder den zum Jahreswechsel beliebten Karpfen im frischen Quellwasser des Dreienbrunnengebiets. „Karpfen und Kresse – das passt Silvester wunderbar“, sagt Funkel. Er hat in Gärtner Andreas Palinske einen Partner gefunden, die Delikatesse Brunnenkresse künftig in größerer Menge und verlässlich anbieten zu können.

Auch am Vormittag des Silvestertages hat der Hofladen für Kurzentschlossene geöffnet – mit Brunnenkresse im Angebot, so lange der Vorrat reicht.



Nicht auf den verbliebenen Klingen wird sie gezüchtet, sondern auf bewässerten Pflanztischen im Gewächshaus. „Noch sind wir im Versuchsstadium“, sagt Paulinske, doch die ersten Ernten auf etwa 250 Quadratmetern Anbaufläche liefen gut und vielversprechend. Zumal die Ernte deutlich bequemer und weniger personalintensiv ausfallen kann als auf den seit 1740 künstlich angelegten Wasserläufen in Hochheim, den sogenannten Klingen.

Im Gewächshaus in Mittelhausen muss niemand sich auf Planken überm Wasser vornübergebeugt die Delikatesse aus dem kalten Wasser holen. Versorgt mit Quellwasser werden die raren Pflanzen auch in Mittelhausen: Tests haben dem Brunnen der Gärtnerei eine ganz ähnliche Zusammensetzung attestiert, wie sie dem Dreienbrunnen-Quellwasser eigen ist, sagt der 47-jährige Andreas Palinske. Im Gewächshaus sind die Pflanzen sicherer vor Schädlingen und diebischen Enten, hier kann sogar ganzjährig geerntet werden – nicht nur in den traditionellen Erntemonaten mit einem R im Namen.



Eine Konkurrenz zum traditionellen Anbau in Hochheim sehen Funkel und Palinske darin nicht, sie betonen die Gemeinschaft und suchen den fachlichen Austausch mit den beiden verbliebenen Kressegärtnern. Die Nachfrage reiche allemal für alle drei, sind sie sich sicher. Ein verlässliches Angebot sei das Ziel: Zu oft müsse er derzeit Anfragen nach der Delikatesse mit einem „Vielleicht“ beantworten, sagt Funkel, zu oft schwanke bislang die Qualität der Ernte.

Er sieht die Brunnenkresse als hervorragende Beilage zum Silvesterkarpfen, als Salat. Als Pesto und Senf gibt es die Brunnenkresse bereits, in Form alkoholischer Getränke soll sie noch auf den Markt und damit in den gerade erst umfänglich erweiterten Hofladen kommen. Als Salat soll sie später die heimische Gastronomie erobern, jene, die wie Funkel auf bewussten Umgang mit regionalen Produkten und Qualität setzt. Ein gesundes Gemüse ist die Erfurter Brunnenkresse allemal: vitaminreich und mit wichtigen Mineralien kommt sie daher, stärke zudem das Immunsystem, sagt Palinske.