Die Clara-Zetkin-Straße ist wieder in beide Richtungen befahrbar.

Erfurter Clara-Zetkin-Straße wieder in beide Richtungen befahrbar

Erfurt. Die Baugrunduntersuchung verlagert sich auf die Gehwege. Autos kommen aber ab sofort wieder nach Südosten durch.

Die Clara-Zetkin-Straße in Erfurt ist seit dem Wochenende wieder in beide Richtungen befahrbar. Die Sperrung stadtauswärts in Richtung Südosten wurde wie angekündigt aufgehoben.

Die Baugrunduntersuchungen für den ab 2025 geplanten Umbau zur „Grünen Clara“, die der Grund für die Sperrung waren, dauern zwar noch eine weitere Woche an. Dann finden sie aber auf den Gehwegen statt. Für die Osterferien hat das Tiefbau- und Verkehrsamt wegen noch ausstehender Markierungsarbeiten die nächste Vollsperrung angekündigt.