dc Erfurter Corona-Inzidenz steigt leicht an

Einen leichten Anstieg der 7-Tage-Inzidenz für neue Corona-Infektionen hat das Erfurter Gesundheitsamt gemeldet. Von Freitag zu Samstag wurden 45 neue Infektionen bestätigt. Die Inzidenz stieg dadurch auf 119,2.

Am Vortag lag der Wert bei 114,5, am Donnerstag bei 120,1. Aktuell sind in Erfurt 347 aktive Infektionen bekannt.

Die Zahl der als genesen Geltenden ist am Samstag um 40 auf 5270 insgesamt gestiegen. 5843 Infektionen gab es seit Pandemiebeginn.

226 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben.