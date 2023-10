Erfurter demonstrieren gegen Rechts – auf dem Rad

Radeln an Orte, an denen rechtes Gedankengut auf dem Vormarsch ist, findet am Montag statt (Symbolbild)

Erfurt. Die Radfahrer machen an mehreren Stationen Halt, dort, wo sich laut Veranstalter rechtes Gedankengut schon verbreitet hat.

Die zweite von „Radeln-gegen-Rechts”-Demo findet am Montag, 16. Oktober statt. Die Fahrraddemonstration steht für Weltoffenheit und Toleranz. Sie startet 18 Uhr vor der Staatskanzlei und wird von dort aus zu einigen Orten im Erfurter Norden führen, an denen die Präsenz der Rechten im öffentlichen Raum zunimmt.

„Radeln gegen Rechts” gründete sich als Reaktion auf den Rechtsruck in den Wahlumfragen. „Die aktuellen Rekordzustimmungswerte für die AfD haben uns schockiert. Wir wollen zeigen, dass dennoch weite Teile der Gesellschaft weltoffen sind und alle Menschen respektieren unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Identität, Art der Bedürfnisse und sonstigen Unterschieden“ sagt Lena, Mitorganisatorin der Demonstration.

Es sollen viele Orte in Erfurt angefahren werden, an denen rechtes Gedankengut Wurzeln schlägt. Die Teilnehmenden sind dazu aufgerufen, mit Helm und verkehrssicherem Fahrrad an der Demonstration teilzunehmen. Die Demo wird an verschiedenen Orten Halt machen, um zu verschnaufen und Redebeiträgen zum Geschehen vor Ort zu hören. Dazu wurden Organisationen und Personen angefragt, die sich seit langem im Kampf gegen rechtes Gedankengut und rechte Gewalt engagieren.