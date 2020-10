Erfurter Dezernentenwahl im Dezember möglich

Erfurt. Die Ausschreibung soll am 6. November veröffentlicht werden. Die geplante Zeitschiene kann eingehalten werden, meint der Oberbürgermeister

Die Ausschreibung für einen neuen Erfurter Baudezernenten ist laut Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) fertig. Dass sie nicht wie geplant am Mittwoch im Staatsanzeiger erschien, sei auf redaktionelle Gründe innerhalb des Verlags zurückzuführen. Die Ausschreibung werde nun zuerst am 6. November im Erfurter Amtsblatt und am 9. November im Thüringer Staatsanzeiger erscheinen.

Die Bewerbungsfrist ende am 22. November. „Die Zeitschiene mit einer Wahl in der Dezember-Sitzung des Stadtrates ist weiterhin möglich“, meinte Bausewein.

Bei der Wahl wird ein Nachfolger von Bau- und Buga-Dezernent Alexander Hilge (SPD) gesucht. Der designierte neue Kowo-Chef hat bereits mehrfach erklärt, nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen.

Bausewein hatte die Ausschreibung mehrfach verschoben. Sie sollte zuerst im Sommer, dann im Spätsommer veröffentlicht werden.