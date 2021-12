Erfurter Domplatz: Robinien-Rettung mit langem Anlauf

Erfurt. Schier endlose Geschichte findet am Domplatz mit Sitzmöbel ein Ende.

Etwas auf die lange Bank schieben – das Sprichwort hat bei der Robinie am Domplatz eine ganz neue Bedeutung erlangt. Etwa 20 Monate stand der Baum am Café Hilgenfeld sicher hinter einem unschönen Bauzaun, weil der erste Baumgitter-Versuch gescheitert war; er hätte den Baumwurzeln geschadet. Am Dienstag wurde nun das lang angekündigte Baumschutzgitter mit integrierter Sitzgelegenheit montiert. Es hat 16.000 Euro gekostet, lässt dem Baum viel Platz, schützt ihn vor angelehnten Fahrrädern. Auf der umzäunten Fläche soll „zeitnah“ eine Aussaat erfolgen, wie das Gartenamt mitteilt. Wobei, der Bauzaun lehrt es, dieser Begriff ein relativer ist…