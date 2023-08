Erfurter Duo lädt zum Jubiläumskonzert ins Pianola

Erfurt. Das Erfurter Duo Boogieman’s Friend existiert seit 18 Jahren. Das wollen der Pianist Jürgen Adlung und der Gitarrist Matthias Köhler feiern.

Das Erfurter Duo Boogieman’s Friend feiert am nächsten Freitag, 18. August, im Kunsthof Pianola in der Meienbergstraße 25 sein 18-jähriges Bestehen. Das Jubiläumskonzert mit dem Pianisten Jürgen „Atze“ Adlung und dem Gitarristen Matthias „Matscher“ Köhler beginnt um 19 Uhr. Angesprochen sind alle Freunde von Boogie Woogie, Blues & Rock‘n’Roll. Das Duo tritt regelmäßig bei Festivals wie dem Dixieland in Dresden auf.