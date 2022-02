Erfurter Ega und Zoo schließen Donnerstag wegen Sturm

Am Wochenende ist die letzte Möglichkeit, das Winterleuchten auf der Ega zu besuchen.

Erfurt. Die Orkanwarnung hat auch Auswirkungen auf den Erfurter Zoo und die Ega.

Aufgrund der Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis 100 Kilometern pro Stunde bleiben der Egapark und der Zoopark am Donnerstag, 17. Februar, geschlossen. Am Freitag sollen sie voraussichtlich wieder offen sein. Bereits für den 17. Februar gekaufte Tickets für das Winterleuchten können an den drei übrigen Tagen eingelöst oder rückerstattet werden. Alle städtischen Friedhöfe bleiben bis 19. Februar geschlossen.