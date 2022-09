Erfurter Eltern in Sorge: Zu wenig Personal in den Kindertagesstätten

Erfurt. Die Bewerberlage entwickelt sich seit Jahren rückläufig. Häufig gibt es monatelange Ausfallzeiten

Wie in vielen Bereichen fehlt es auch in den Kindertagesstätten an Personal. Die Bewerberlage im Erzieherbereich entwickelt sich seit mehreren Jahren rückläufig. Sie kann nicht, so heißt es in einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage des Stadtrates Daniel Mroß (SPD), den Bedarf decken, was auch qualitative Auswirkungen auf das Berufsfeld hat.

Das Thema Stellenbesetzung in Kitas beschäftigt den Jugendhilfeausschuss. Zwar ist das Thema selbst in der jüngsten Sitzung vertagt worden, da die Stellungnahme zu der in der vorvergangenen Sitzung getroffenen Festlegung noch aussteht. Doch das Problem ist allgegenwärtig, das betonte die Vorsitzende des Stadtelternbeirates, Margarita Reißig Cajamarca.

„Die Eltern hatten es in den vergangenen zwei Jahren sehr schwer. Ihre Sorge wächst mit Blick auf den Herbst“, sagte sie im Jugendhilfeausschuss. Am 27. September findet eine Sitzung der Elternbeiräte statt. Da würde sie gerne diesen gegenüber eine Aussage geben können.

Erfurts Sozialdezernentin zeigte Verständnis, machte allerdings auch klar, dass es keine Allheil-Lösung gebe. „Wir reden über Menschen, die eine hohe fachliche Ausbildung brauchen. Leider gibt es die nicht aus dem 3D-Drucker.“ Die Gewinnung von Personal – das betreffe auch die freien Träger von Kitas – sei eine der schwersten Aufgaben. Das habe derzeit auch viel mit der Corona-Pandemie zu tun. „Viele haben zu viel geleistet und sind nun in anderen Berufen.“

Bundesweit müsse die Erzieherinnenausbildung verbessert werden. Am besten sei eine duale Ausbildung, die nicht selbst bezahlt werden müsste von den Auszubildenden. „Diese Krücke muss beseitigt werden“, meinte Anke Hofmann-Domke.