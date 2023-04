Erfurter Engelsburg feiert mit Dilla, Mia Morgan und Donkey Kid

Mia Morgan gehört zu den Musikerinnen, die zum Kiezfestival in der Engelsburg auf der Bühne stehen.

Erfurt. Britrock, Pop und schnelle Beats: All das verspricht das Kiezfestival im Innenhof der Erfurter Engelsburg. Danach geht die Feier im Keller weiter.

Sechs Jahre ist es her, da wechselte das Team der Engelsburg. Dieser Jahrestag wird seither mit einem Open-Air-Konzert und anschließender Keller-Party gefeiert. Das diesjährige Kiezfestival am Samstag, 29. April, bringt „Donkey Kid“, „Mia Morgan“ und „Dilla“ auf die Bühne in der Allerheiligenstraße. Jenny Sharp, DJ Beathova (der für große Namen wie Snoop Dogg, Grandmaster Flash und Clueso aufgelegt hat), Dead Disco Courtney Lost und Max Ferdinand bestreiten ab 22 Uhr die anschließende Party.

Eine kräftige Dosis Britrock vom Berliner Senkrechtstarter Donkey Kid, den glamourösen Waveboy-Popsound einer Mia Morgan und schnelle Beats und klare Botschaften von Ausnahmekünstlerin Dilla versprechen die Veranstalter. Los geht das Kiezfestival um 18 Uhr, Einlass ist eine Stunde früher.