Erfurter Ensemblemitglied gewinnt im Wettbewerb der Wagner-Stimmen

Margrethe Fredheim (im Foto von Britt Lindemann), Ensemblemitglied am Erfurter Theater, hat gerade in Dänemark einen der wichtigsten internationalen Wettbewerbe für Wagner-Stimmen gewonnen. Sie belegte beim Lauritz-Melchior-Gesangswettbewerb den ersten Platz. 100 Sängerinnen und Sänger hatten sich dafür angemeldet, 16 waren am Ende zum Finale ins dänische Aalborg eingeladen worden, darunter auch die Sopranistin aus Erfurt. Margrethe Fredheim sang im Finale unter anderem eine Arie der Elsa aus „Lohengrin“. In dieser Partie hatte die gebürtige Norwegerin erst im Februar dieses Jahres am Erfurter Theater ihr Wagner-Debüt gegeben.

Der Wettbewerb fand im Beisein von Dänemarks Königin Margrethe der Zweiten statt, zu der die Sopranistin eine besondere Verbindung hat: Sie wurde von ihren Eltern nach der Königin benannt.

Was sie mit ihrem Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro unter anderem anfangen wird, weiß sie auch schon: „Ich werde in jeden Fall eine große, schöne Reise machen wenn es wieder möglich ist, die Welt zu erkunden. Der Rest wird gespart.“

Die norwegische Sopranistin Margrethe Strommen Fredheim studierte Gesang an der Musikhochschule in Oslo und an der Manhattan School of Music in New York.

Am Theater Erfurt trat sie in der Spielzeit 2015/16 Ihr erstes Festengagement an und debütierte im gleichen Jahr als „Donna Anna“ (Don Giovanni) und als „Eurydike“ (Orpheus und Eurydike).