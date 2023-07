Erfurter „Erna“ lädt zu einem Tag rund ums Engagement

Erfurt. Wo kann man sich in Erfurt in Vereinen, Verbänden und Initiativen in den Bereichen Kultur, Umwelt oder Sport nützlich machen? Erna hat Tipps parat.

Der 8. Thüringer Freiwilligentag – ein Aktionstag zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Thüringen – ist am Samstag, den 16. August am Start. „Wir laden engagementinteressierte Erfurterinnen und Erfurter herzlich ein, sich an diesem Tag zunächst einmalig, kurzfristig und ohne weitere Verpflichtungen zu engagieren.”, so Franziska Herold, Projektleiterin der Erna - der Erfurter Engagement-Agentur, einem Projekt der Bürger-Stiftung Erfurt.

Gesucht werden deshalb Einsatzstellen – Vereine, Verbände und Initiativen aus den Bereichen Kultur, Soziales, Umwelt oder Sport – , die zum Thüringer Freiwilligentag Mitmachaktionen für interessierte Teilnehmende anbieten und so für das Ehrenamt begeistern.

Interessierte Organisationen melden ihre Aktionen bis 4. August per E-Mail an info@erna-erfurt.de bei Erna – der Erfurter Engagement-Agentur an. Außerdem unterstützt das Team der Erna mit Rat und Tat in der Vorbereitung, beispielsweise bei der Erstellung eines konkreten Engagementangebots, und hält weitere Informationen zum Aktionstag und der Woche des bürgerschaftlichen Engagements bereithält.

Weitere Informationen unter www.erna-erfurt.de.