Erfurter Fahrrad-Demo will Zeichen setzen

Radfahrer machen auf sich aufmerksam, hier in Jena und am 25. Juni in Erfurt.

Erfurt. Am 25. Juni wird geradelt, um für das Radfahren an sich zu werben und auf Missstände diesbezüglich in der Landeshauptstadt aufmerksam zu machen.

Die Fahrrad-Demonstration Critical Mass startet wieder am Freitag, 25. Juni, 18.30 Uhr, vom Bahnhofsvorplatz durch Erfurt. Die Bewegung will auf Missstände und Gefahrenstellen hinweisen. Sie macht darauf aufmerksam, dass in der Stadt über die Erhöhung des Radverkehrsanteils ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden könne. Menschen mit verkehrstauglichem Fahrrad seien eingeladen, in einer größeren Gruppe mit Gleichgesinnten, eine Runde durch Erfurt zu fahren und ein Zeichen zu setzten.