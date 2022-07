Erfurter Festival Sommer-Palooza steckt noch in den Kinderschuhen

Die Beatsteaks aus Berlin gaben beim Sommer-Palooza auf dem Erfurter Messe-Gelände mit Hits wie „Hello Joe“ oder „Let me in“ ein gut zweistündiges Konzert. Nach Auftritten zuletzt vor 50.000 Zuschauern in ihrer Heimatstadt genossen sie die nach eigenen Worten „familiäre Atmosphäre“ in Erfurt.

Erfurt. Am Wochenende gastierten die Beatsteaks und Thees Uhlmann an der Erfurter Messehalle. Das Festival selbst konnte allerdings nicht wie geplant durchgeführt werden.

Auch wenn der Kartenvorverkauf nichts Gutes verheißen ließ, war die Stimmung am Samstag alles andere als zurückhaltend: Ein überschaubares Publikum feierte ausgiebig zu Beatsteaks-Klassikern wie „Hello Joe“, „Let me in“ oder „Hand in Hand“ beim Erfurter Festival-Debüt Sommer-Palooza auf dem Areal der Messehalle.

„Ist ja wie Familientreffen hier“, kommentiert der gut gelaunte Beatsteaks-Frontmann Arnim Teuteburg-Weiß, der mit seiner Band auch mal ganze Stadien füllt – und nimmt ein Bad in der Menge oder verhilft einem Kind zu seinem vielleicht allerersten Stage-Dive. Bis 22 Uhr fackelten die Rocker aus Berlin mit viel Energie, obligatorisch rauer Stimme, verzerrten Gitarrenriffs und einigen Zugaben ein gebührendes Feuerwerk für wohl jeden Rockfan ab.

Nur drei Konzertveranstaltungen in Erfurt bleiben am Ende übrig

Am Sonntag stand dann mit dem Indie-Rocker und Tomte-Frontmann Thees Uhlmann mit Band der zweite große Hauptact des neuen Festival-Formates auf der Bühne. Am kommenden Freitag gastiert abschließend noch Rapper Money Boy plus Unterstützung an der Erfurter Messe.

Vom einstigen Linie-Up des ersten Sommer-Palooza ist am Ende allerdings wenig übriggeblieben. Waren ursprünglich vom 2. bis zum 16. Juli Bands und Künstler von Reggae-Star Patrice über die schwedischen Rocker von Mando Diao oder Wortakrobat Willy Nachdenklich angekündigt, kommen zuletzt nur drei Konzertabende zustande.

Grund sei das zurückhaltende Kaufverhalten, das eine Durchführung mancher Konzerte nicht umsetzbar machte, teilt der Veranstalter mit. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Künstlerinnen und Künstler für die zweite Ausgabe zu gewinnen“, so Sommer-Palooza-Projektleiter Daniel Möwius auf Instagram. Für Musikfans hingegen gestalteten sich die beiden Abende so zum intimen Miteinander mit zwei großen Institutionen der deutschen Rockmusik, sozusagen ein Geheimtipp, der keiner hätte sein müssen – ein Festival, das eben noch in den Kinderschuhen steckt, das aber in den kommenden Jahren etabliert werden soll.

„Ziel ist es für alle Beteiligten, dass das Open-Air-Festival Sommer-Palooza 2023 dann nach dem Auftakt in diesem Jahr ein noch größerer Erfolg wird, das Freigelände ausverkauft und zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Messe Erfurt werden wird“, so der Veranstalter.