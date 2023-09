Erfurter Feuerwehr hat zu tun: Fettexplosion und ein schwer verletzter Waldarbeiter

Erfurt. Auf der einen Seite sucht die Berufsfeuerwehr Nachwuchs. Auf der anderen Seite ist dafür bei den Freiwilligen Wehren kein Platz. Ein Samstagvormittag in Erfurt:

Der Mann hängt in seinem Sicherungsgurt, er ist nicht ansprechbar. Die Motorsäge kreischt laut. Sechs junge Männer stehen in etwa 10 Metern Entfernung und schauen skeptisch. Das Rettungsteam eilt zu dem Verletzten, versorgt die Amputationsverletzung, beatmet ihn.

Beobachtet werden die Retter von drei Trainern und Martin-Schulze-Zipf, dem ärztlichen Leiter Rettungsdienst. Das Unfallopfer ist eine Puppe. Eine, an der sehr realistisch Wunden dargestellt werden können. Und die sechs jungen Männer sind eigentlich zum Bewerbertag der Berufsfeuerwehr hier im Gefahrenschutzzentrum. Zufällig findet parallel ein Notfalltraining statt. Und etwa zwei Kilometer weiter ereignet sich eine Fettexplosion. . . Auch eine Übung. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Ilversgehofen ist Tag der offenen Tür, hunderte Besucher sind der Einladung gefolgt.

Der Samstagvormittag offenbart einmal mehr, wie vielseitig Erfurts Retter aufgestellt sind. Welch schwierigen Situationen sie zu meistern haben. Und das klappt nur, weil Haupt- und Ehrenamt miteinander kooperieren. Beste Beispiele: Das schwere Unwetter Mitte August oder der Deponiebrand in Schwerborn.

Bewerbungen bis 8. September möglich

Doch es braucht Nachwuchs, wie in vielen Bereichen fehlt es an Fachkräften. Deswegen lud die Berufsfeuerwehr zum Bewerbertag ein. 16 Interessierte kamen, sie erfuhren theoretisch und dann beim Rundgang übers Gelände, was es braucht, um im mittleren oder höheren Dienst tätig zu sein. Erfahrungsgemäß schafft es einer von fünf durch die Tests. Der nächste Ausbildungslehrgang beginnt am 1. April, im Oktober finden bereits die ersten Tests statt. Bewerbungen sind noch bis 8. September möglich.

Während Thomas Heinze und Daniele Kloß von der Erfurter Berufsfeuerwehr sowie Feuerwehrsprecher Lars Angler die Interessierten über das Gelände führen, hat das Rettungsteam den verletzten Waldarbeiter auf die Trage gelegt, er kann in den Rettungswagen. An der Stelle endet die Übung, die Instruktoren werten die Situation aus.

„Es macht Spaß und es ist wichtig, gute Fortbildung anzubieten“, sagt Martin Schulze-Zipf. Die Teilnehmer kommen aus ganz Thüringen, sie sind aus dem Rettungsdienst, aus Kliniken, von der Feuerwehr und aus dem Katastrophenschutz und der SEG Rettungsdienst. Auch hier ergänzen sich wieder Haupt- und Ehrenamt.

Bei der Fettexplosion – ausgelöst durch Wasser, das in eine brennende Pfanne geschüttet wurde – haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr die Person am imaginären Herd gerettet. Ihre Kleidung hatte durch die Explosion Feuer gefangen. Sie liegt auf dem Boden, die Puppe. Alle Flammen sind erstickt. Applaus.

Viele Besucher stehen im großem Kreis um das Szenario. Es ist voll, wie immer, wenn es hier heißt „Tag der offenen Tür“. Die FFW Ilversgehofen ist seit Jahrzehnten im Viertel verwurzelt. Doch bei aller Liebe zum Standort: Es muss dringend ein neues Gerätehaus her. Seit langem wird ein solches versprochen.

Umziehen zwischen den Fahrzeugen

„Wir haben keinen Platz, der Putz kommt runter, die Wände sind mit Rissen durchzogen“, sagt Wehrführer Michael Rudat und zeigt auf die kleine Halle. Hier stehen normalerweise zwei Fahrzeuge, heute sitzen an Biertischgarnituren die Besucher. Und hier ziehen sich die Kameraden auch um, wenn sie zum Einsatz müssen. Frauen wie Männer zusammen, zwischen den Autos.

Das Feuerwehrgerätehaus ist veraltet, hat Risse und ist vor allem viel zu klein. Foto: Anja Derowski

„Es erfolgt auch keine Trennung von privater Kleidung und Einsatzkleidung. Zudem stehen nur gemeinschaftlichen Toiletten zur Verfügung, Duschen gibt es gar nicht“, ergänzt Torsten Frenzel, Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes. „Das ist so eine große aktive Einheit, die Kameraden haben es verdient, ein neues Feuerwehrgerätehaus zu bekommen. Sie brauchen ein sichtbares Zeichen“, sagt er in Richtung Rathaus. Dessen Chef, Oberbürgermeister Andreas Bausewein, hat das Problem laut Torsten Frenzel zur Chefsache erklärt, „doch Worte haben die Kameraden genug gehört.“

Im Haushaltsplan 2024/2025 seien Gelder eingeplant, sagt Sicherheitsdezernent Andreas Horn auf Anfrage unserer Zeitung. „Die Kameraden brauchen ihr neues Haus und wir müssen schnell eine Lösung mit dem Baudezernat finden.“ Denn wann der Baustart sein wird, sei ungewiss.