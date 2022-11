Erfurter Filmemacher Dennis Schmelz: Frühaufsteher für magische Momente

Erfurt. Der Erfurter Filmemacher Dennis Schmelz hat einen Kalender mit Reisefotos aufgelegt. Im August hat er noch mit Clueso auf der Bühne gestanden.

„Rastlos“ beschreibt wohl am besten das Jahr für Dennis Schmelz. Der Filmemacher aus Erfurt war dieses Jahr in der Antarktis unterwegs, im Amazonasgebiet von Brasilien und zuletzt in Indonesien. Und fast nebenbei hat er das Live-Konzert von Clueso auf dem Erfurter Domplatz gefilmt – mit einem großen Team, drei Drohnen und 14 Kameras. Noch ist das Jahr nicht um, doch einen Kalender für 2023 hat Schmelz mit Aufnahmen und aus rein Thüringer Produktion bereits in den Handel gebracht. So schlicht der Titel „Auf Reisen“, so beeindruckend sind die 13 Aufnahmen, die dieser samt Titelbild zeigt.

Reisterrassen in Mu Cang Chai, Vietnam Foto: Dennis Schmelz

Reisterrassen, wie er sie jetzt auf Bali filmte, sind auch im Kalender dabei. Allerdings aus Vietnam, von früheren Reisen. Von Bali, der Insel der Götter, hat er einen beeindruckenden Kurzfilm unter dem Titel „Galungan“ mitgebracht, bildgewaltig geht es darin um Feierlichkeiten und den Sieg des Guten über das Böse. Dennis Schmelz hat ihn ins Netz gestellt und wurde mit Lob dafür förmlich überschüttet. Es handelt sich um eine freie Arbeit, ohne Auftrag, „dafür eine Investition in mich selbst“, wie Schmelz sagt. Einerseits um die Bekanntheit zu erhöhen, andererseits, um mit dem Verkauf von Filmszenen wie jenen, einer balinesischen Tänzerin im Morgennebel für ein Einkommen zu sorgen. BBC und National Geographic gehören zu seinen Kunden.

Keine Spur von Urlaub: Viel Arbeit und wenig Schlaf

Wer neidvoll auf die Reisen des Erfurter Filmemachers schaut, möchte a) weder sein Kameraequipment durch die heißesten oder frostigsten Orte dieser Welt schleppen, noch b) danach viele, viele Tage mit dem Material am Schnittplatz verbringen. Anders gesagt: Mit Urlaub haben Dennis Schmelz’ Reisen nichts zu tun. Zwischen 80 und 90 Stunden umfasst seine Arbeitswoche im Ausland und damit wenig Schlaf. Und die Tage beginnen oft ungemütlich früh, um Szenen im Morgenlicht und bei Sonnenaufgang einzufangen. Dafür schläft er auch tagelang im Camper. „Magische Momente“ sind das, von denen der Filmemacher spricht. Das gelte weit weg, aber auch die menschenleere Krämerbrücke sei früh um Fünf besonders. So wie die von Nebel umwaberte Burg Hohenzollern vom Kalendertitel, allerdings fotografiert in den Abendstunden.

Das Titelbild des Kalenders zeigt die Burg Hohenzollern, vom Abendnebel umwabert. Foto: Dennis Schmelz

Das Filmemacherleben hat für Schmelz aktuell ein Tempo, „dass ich sicher nicht die nächsten 18 Jahre durchhalten kann“, wie er sagt. Aktuell ist der 34-Jährige für einen Auto-Spot in Portugal, dann soll auch der Rest des Jahres ruhiger werden, ganz der Familie und der einjährigen Tochter gehören. Die Kamera spielt dann keine Rolle mehr und wird weggelegt – allenfalls ein Familienfoto werde dann noch den Weg aufs Smartphone finden.

Dennis Schmelz, Auf Reisen, 39,90 Euro.