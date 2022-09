Erfurter Forscher finden Kakao-Baum am Schokoladentag

Erfurt. Projekttag führte Erfurter Schüler in den Regenwald des Danakil.

Am ersten Erfurter Schokoladentag machte nicht nur die eigene Schokolade glücklich, sondern auch das Forschen im Egapark. Halima, Dilhat und Aland waren mit Klemmbrett, Stift und Maßband auf der Suche nach dem Kakao-Baum im Danakilhaus unterwegs. Danach ging es in die Schülerküche des Grünen Klassenzimmers. Dort erfuhren sie, wie man Schokolade selbst herstellen kann. Mit einem eigenen Rezept ausgestattet, probierten die Kinder das natürlich sofort aus. Am 14. September hatte der Forscher und Entdecker Alexander von Humboldt Geburtstag. Anlass genug, um die Kinder der Humboldtschule Erfurt an diesem Tag ganz im Sinne des Namensgebers ihrer Schule forschen zu lassen.