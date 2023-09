Erfurter Forum Berufsstart: Hilfe bei der Suche nach Studien- oder Ausbildungsplatz

Erfurt. Wer sich orientieren möchte in Sachen Ausbildung oder Studium, der hat mit der Messe Erfurt eine gute Adresse. Das Forum Berufsstart gibt Hilfe.

Die mitteldeutsche Berufsorientierungsmesse „Forum Berufsstart“ findet am Mittwoch, 13., und Donnerstag, 14. September, in der Messehalle 3 statt. 218 Aussteller aus Industrie, Handel, Handwerk, Hochschulen und öffentlichen Einrichtungen stellen sich den Besuchern vor. An beiden Messetagen geben Azubis, Ausbilder, Studenten und Dozenten Einblicke in Ausbildung und Studium. Die Ausbildungsbetriebe und Organisatoren – Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt, Handwerkskammer (HWK) Erfurt und Agentur für Arbeit Thüringen Mitte – sehen sich für den Besucherandrang gut gerüstet.