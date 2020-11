Von Vincent van Goghs Gemälden inspiriert, hat sich Marcel Krummrich in einer seiner aktuellen Fotoserien den Sonnenblumen gewidmet.

„Auf meinen Fotos befinden sie sich in einem sehr interessanten Stadium. Sie haben ihre Pracht verloren, sind noch ganz schwer und voller Wasser“, beschreibt der Fotograf ein Motiv, das Teil seiner Präsentation zur artthuer gewesen wäre. Die Kunstmesse fiel wegen Corona aus, Bilder und Künstler wurden „unsichtbar“. Dem abhelfen und zur direkten Kontaktmöglichkeit zu den Künstlern dienen soll dieser weitere Beitrag unserer Porträtreihe über Erfurter Kreative.

Fotograf Marcel Krummrich und seine Werke. Foto: Marcel Krummrich

Blumen sind ein beliebtes Motiv für den Fotografen aus Erfurt: Zwei Bilder von sogenannten Totenkronen, die man ledig verstorbenen im 18. Jahrhundert mit in den Sarg legte, wären Teil von Krummrichs Präsentation gewesen – unter Acrylglas und mit Schattenfuge gerahmt. Teile der Serie „Blumenfabrik“ wären zu sehen und zu erwerben gewesen auf der artthuer. Entstanden sind die Aufnahmen in der einstigen Kunstblumenfabrik Lumpe, auf die Marcel Krummrich im Rahmen seines Stipendiums der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen 2009 in der Künstlerkolonie Willingshausen (Hessen) gestoßen war.

Fotograf Marcel Krummrich und seine Werke. Foto: Marcel Krummrich

In der Nachbarschaft entdeckte er damals den Ort Trutzhain. Dort fand sich im Zweiten Weltkrieg ein Strafgefangenenlager, später wurde er Wohnort für Vertriebene der Ostgebiete. „Ein paar Jahre später wurde ich gebeten für eine Ausstellung des dortigen Museums die Kunstblumenfabrik Lumpe zu fotografieren: Diese wurde in den 1990er Jahren geschlossen, das Innenleben blieb aber komplett erhalten“, erinnert sich Krummrich, der seine Besuche dort jedes Jahr wiederholt: „Ich tauche in diese fremde Welt ein und entdecke jedes Mal neue Dinge, die ich als Bild mitnehmen muss“, sagt Krummrich, der seit 1995 für Zeitschriften und Magazine fotografiert und später an der Ostkreuz-Schule seinen Abschluss gemacht hat.

Eine weitere Totenkrone. Foto: Marcel Krummrich

Tafelstillleben sind eines seiner Fotothemen, doch seine Arbeiten sind weit breiter gefächert. So hat Marcel Krummrich aktuell ein New-York-Buch in einer Auflage von 50 Stück vorgelegt, das eine Auswahl seiner besten Aufnahmen zeigt, die bei Reisen 2009, 2011 und 2018 in die amerikanische Metropole entstanden sind. „Für mich ist New York eine der inspirierendsten Städte überhaupt. So viel geballte Schönheit und Hässlichkeit dicht beieinander, dass man es mit einem mal gar nicht erfassen kann und einem vor lauter gucken ganz schwindelig wird.“



Marcel Krummrich, Schlachthofstrasse 82 in Erfurt, Tel. 0172/ 8952876, www.art.krummrich.de