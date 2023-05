Erfurter Fotokünstler macht Café am Domplatz zum Kunst-Ort

Erfurt. Marcel Krummrich gehört zu den festen Größen der Erfurter Kunst-Szene und stellt auch international aus. Einige seiner Bilder sind derzeit in einem besonderen Café zu sehen.

Die Fotografien sehen aus wie alte Gemälde aus Meisterhand. Elegisch, ruhig, der Natur huldigend und gleichzeitig Vergänglichkeit ausstrahlend, so wirken die Bildmotive. Stillleben eben. Es ist nur eine überschaubare Zahl von Fotografien, die im Café „Bohne & Traube“ am Domplatz ausgestellt sind, doch sie entfalten eine enorme Wirkung.

Café am Dom etabliert sich zum Kunstort

Das Café mit Blick auf den Dom mausert sich allmählich zum Kunstcafe. Es ist bereits die fünfte Kunstausstellung, die Inhaberin Susanne Langer vorstellt. Die Präsentation wird jeweils ergänzt mit einer eigens aufgelegten und limitierten Künstler-Kaffee-Edition.

Erfurter Fotograf stellt international aus – und auch in Erfurt

Marcel Krummrich, der derzeit in einer sehenswerten Ausstellung im Angermuseum das Gothaer Ekhof-Theater aus ungewöhnlichen Perspektiven präsentiert, freut sich über die Chance, in Erfurt auch einige seiner Stillleben zu zeigen. Krummrich stellt international aus, er ist bekannt für seine Porträts, hat sich aber auch durch Beauty- und Modeaufnahmen und thematische Serien einen Namen gemacht. Sein Atelier findet man in der Schlachthofstraße.

Stillleben auf besonderem Künstlerpapier

Es sei meist ein längerer Werdegang, bis sich die Idee in eine Komposition und dann in ein Bild verwandelt, sagt er über die Stillleben. Flohmarktfunde helfen ihm dabei, Gegenstände, die er aufbewahrt hat. „Die Dinge müssen bei mir sein. Ich muss merken, dass sie zu mir gehören. Ich will sie bewahren, ich möchte, dass sie bleiben.“ So gelingen Bilder wie die verblühten Sonnenblumen, die Quitten. Sie sind gebannt auf ein besonderes Papier, das Künstlerpapier Hahnemühle, das nicht altert. Alle Bilder sind käuflich zu erwerben.

Stillleben als Einladung zum Innehalten und Reflektieren, Bilder zum Genießen. Bis Ende Juli sind sie hier zu sehen.