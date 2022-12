Erfurter Fotowettbewerb „Die Natur im Winter“ sucht noch Bilder

Erfurt. Der Fotowettbewerb des Erfurter Naturkundemuseums geht in eine neue Runde. Noch bis zum 8. Dezember werden tolle Motive gesucht.

Der Winter hat schon mal gezeigt, was er kann. Und der Fotowettbewerb des Erfurter Naturkundemuseums und unserer Zeitung geht in die „heiße Phase“. Schon viele wunderschöne Fotos erreichten das Museum und werden derzeit sortiert und gerahmt. Von kleinsten Eiskristallen bis zu weiten Schneelandschaften, vom Raureif im Park bis zu beeindruckenden Polarlichtern zeichnet sich da eine breite Palette von Motiven ab.

Allerdings ist im Vergleich zu den Wettbewerben vor der Pandemie ein deutlicher Teilnehmerrückgang zu verzeichnen. Deshalb noch einmal ein Aufruf an alle Menschen, die gern fotografieren. Durchsuchen Sie Ihre Archive, bestimmt finden sich mehrere tolle Aufnahmen zum Thema „Winter in der Natur“. Jeder kann maximal zwei Fotos (20 x 30) mit Bildtitel einreichen. Der Einsendeschluss ist der 8. Dezember. Die Bilder können per Post gesendet oder direkt an der Museumskasse abgegeben werden.

Am 15. Dezember um 19 Uhr werden im Rahmen der Ausstellungseröffnung auch die drei Preisträger und die sieben Anerkennungen bekanntgegeben. Vom 16. Dezember bis 15. Januar ist die Ausstellung im Naturkundemuseum zu sehen und wartet auf Ihre Stimme für den Publikumspreis.