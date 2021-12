Eine Klasse in der Gesundheitsschule in Kati.

Erfurter Freundeskreis will mehr junge Schützlinge unterstützen

Erfurt/Kati. Der Erfurter Freundeskreis Kati unterstützt Auszubildende einer Gesundheitsschule und sucht weitere Paten für die jungen Leute.

Das sehr vielseitige Engagement des Erfurter Freundeskreises Kati in der malesischen Partnerstadt hat sich vor einem Jahr noch einmal ausgeweitet auf eine Medizinische Fachschule. Seitdem werden 20 junge Leute, die meisten von ihnen Frauen, von Ausbildungspaten finanziell unterstützt. – Da möchten die Erfurter jetzt noch eine Schippe drauflegen. „Der Freundeskreis sucht weitere zehn Paten“, sagt der Vorsitzende Bernward Credo.

Für Halbwaisen werden weitere zehn Schulpaten in Erfurt gesucht

Die Schützlinge des Freundeskreises in Kati verbindet, dass es Halbwaisen sind, deren Väter im Dienst der malischen Armee ums Leben kamen. Die jungen Leute werden in der Gesundheitsschule Balla Massama Keita ausgebildet. Die Erfurter Paten haben den halben Ausbildungsbeitrag in Höhe von 250 Euro pro Jahr und Person übernommen. Bislang mussten die Familien beziehungsweise die Witwen dafür aufkommen. Die andere Hälfte der Kosten trägt die Armee von Mali.

Eine junge Frau hat bereits die nationale Abschlussprüfung geschafft

Alle vom Erfurter Engagement profitierenden 14 jungen Frauen und sechs jungen Männer haben die Prüfungen des Ausbildungsjahres bestanden. Eine davon, die im dritten Ausbildungsjahr stand, hat bereits die nationale Abschlussprüfung gemeistert.

„Absolventen der Gesundheitsschule sind in privaten und kommunalen Sanitärstationen gern genommene Fachkräfte“, erklärt Credo. Der gute Ruf der Schule kommt auch daher, dass 80 Prozent der Lehrenden in großen staatlichen Gesundheitsstrukturen in Kati oder der Hauptstadt Bamako arbeiten.

Weitere zehn junge Leute will der Freundeskreis unterstützen

Die bisher schon unterstützten jungen Leute werden auch im laufenden Ausbildungsjahr gefördert. „Unsere Partner in Kati baten uns aber, weiteren jungen Frauen oder Männern diese Hilfe zu ermöglichen“, so Credo weiter. Deshalb sucht der Erfurter Freundeskreis weitere Mitstreiter, die das Engagement der jungen Leute finanziell unterstützen wollen. Die Förderung von 250 Euro pro Jahr – der Betrag ist geblieben – ist erneut für Halbwaisen gedacht, deren Väter in der malesischen Armee ums Leben kamen und deren Mütter oder Familien es schwer haben, das nötige Schulgeld aufzubringen.

Erfurter besuchten Gesundheitsschule zuletzt vor der Pandemie

Der Freundeskreis Kati pflegt seit 13 Jahren Kontakte zur Partnerstadt Kati. Auf Initiative von Issiaka Coulibaly, dem Vorsitzenden des Vereins „Cercle des amis de Erfurt à Kati“, besuchten fünf Mitglieder des Freundeskreises die Schule zuletzt vor der Corona-Pandemie. Ihnen wurden Ausbildungsinhalte, die soziale Orientierung der Schule sowie die finanzielle Situation geschildert. Die Erfurter sind auch aus der Ferne regelmäßig über Aktivitäten in Kati informiert.