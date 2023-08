Erfurter Gärtnerei wird auf der Buga in Mannheim zwei Mal ausgezeichnet

Mannheim. Unter den Preisen für die Erfurter Staudengärtnerei ist auch eine Goldmedaille. Sie wird mit großen Blüten verdient.

Die Erfurter Gärtnerei Klenart Stauden hat auf der Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim Preise abgeräumt. Sie erhielt gleich zwei Auszeichnungen, teilte die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) mit.

Eine Große Goldmedaille der DBG gab es demnach „für ein vielfältiges und ausgefallenes Sortiment an Containerstauden zu verschiedenen Blühterminen“. Den Ehrenpreis der Landwirtschaftskammer Niedersachsen erhielt Pascal Klenart „für ein hervorragendes Sortiment an Sukkulenten in qualitativ bester Kulturleistung und kreativer Präsentation.“

Im Freilandwettbewerb zur Kübel- und Balkonbepflanzung zeigt Klenart Gefäße wie Gießkannen und Wannen aus Zink, bepflanzt unter anderem mit Sempervivum-Hybriden, mit Dickblatt-Fetthennen und Winterharten Mittagsblumen. Im Frühjahr blühten in großen Pflanzkübeln zahlreiche der robusten und wüchsigen Itoh-Pfingstrosen in ganz unterschiedlichen Farben, darunter etwa die blassorangefarbene Sorte „Copper Kettle“. Bei den Hibisken präsentierten die Thüringer Experten Klenart ebenfalls ein breites Sortiment, vor allem großblütige Sorten wie „Old Yalla“. Alle fühlen sich bei richtiger Pflege im Kübel wohl.