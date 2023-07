Erfurter Gastfamilien für Amerikaner gesucht

Erfurt. US-Schüler kommen für ein Schuljahr nach Erfurt.

Gastfamilien für amerikanische Austauschschüler werden in Erfurt gesucht. Der Aufruf erfolgt im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) vom Bundestag und dem US-Kongress, das seit mehr als 30 Jahren den Jugendaustausch zwischen Deutschland und den USA fördert. Das PPP finanziert Jugendlichen ein Vollstipendium für ein Austauschjahr im jeweils anderen Land.

Jedes Jahr im August kommen dadurch junge Menschen aus Amerika für etwa elf Monate nach Deutschland. Bei der Ankunft besuchen die jungen Gäste einen Sprachkurs und reisen dann ab September zu den Gasteltern weiter.

Auch in Erfurt sollen einige der Jugendlichen unterkommen und zur Schule gehen. Für 20 sind noch keine Familien gefunden. „Gastgeber kann jeder werden, der Zeit, Platz und Neugier hat, einen jungen Menschen aus den USA kennenzulernen und in die Familie zu integrieren: Paare, Familien mit Kindern, Alleinerziehende oder auch Ruheständler. Der Wohnort, ob in der Stadt oder im Umland, ist egal“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Interessierte können sich für mehr Informationen an office@partnership.de wenden oder anrufen unter Telefon: 0221/913 97 33.