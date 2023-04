Erfurter Gesundheitsamt hat neue Leitung

Erfurt. In den Jahren der Corona-Pandemie wurde Winnie Melzer zur kommissarischen Leiterin des Gesundheitsamts. Die Fachzahnärztin wird nun offiziell für Erfurt berufen.

Nach vierjähriger kommissarischer Leitung ist Winnie Melzer am 20. April 2023 offiziell zur Leiterin des Gesundheitsamtes ernannt worden. Die Berufungsurkunde überreichte die zuständige Dezernentin Anke Hofmann-Domke in Vertretung von Oberbürgermeister Andreas Bausewein.

Fachzahnärztin führte das Amt durch die Corona-Pandemie

Die neue Amtsleiterin ist ausgebildete Zahnärztin und arbeitet bereits seit 2008 im öffentlichen Gesundheitsdienst und. Sie kam im Jahr 2016 ins Erfurter Gesundheitsamt. Dort übernahm sie 2017 die Sachgebietsleitung im kinder- und jugendzahnärztlichen Dienst. In dieser Zeit absolvierte sie den Amtsarztkurs und erlangte 2019 den Abschluss der Fachzahnärztin für Öffentliches Gesundheitswesen. Daraufhin übernahm sie die Abteilungsleitung für das Gesundheitsamt im damals noch kombinierten Amt für Soziales und Gesundheit. Im Zuge der Corona-Pandemie wurden beide Ämter getrennt und Winnie Melzer zur kommissarischen Leiterin des Gesundheitsamtes.

„Die Corona-Pandemie war sehr kräftezehrend für alle Beteiligten. Wir konnten aber das Gesundheitsamt so völlig neu strukturieren“, sagt sie. Dazu zählen die Heilpraktikerüberprüfung, die regelmäßigen Untersuchungen des kinder- und jugendzahnärztlichen Dienstes in Kindergärten und Schulen sowie zahlreiche Angebote in Gesundheitsschutz und Prävention.

Nach anfänglichem Zögern kam die Zusage

„In den vier Jahren kommissarischer Leitung habe ich mit einem loyalen und fachkompetenten Team viel erreicht und einige Hürden überwunden. Die Mitarbeiter haben nun auch ein Recht auf eine langfristige Perspektive. Deshalb habe ich mich nach anfänglichem Zögern dazu entschieden, die Berufung zur Amtsleiterin anzunehmen“, erklärt Melzer.