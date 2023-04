Erfurter Girls Day schafft IT-Kontakte

Erfurt. Kontakt zu erfolgreichen Gründerinnen der IT-Branche können Schülerinnen zum Girls Day bekommen. Ort ist das Erfurter Rathaus.

Zum Girls Day können Schülerinnen der Klassen 9 bis 12 im Rathaus auf Erfurter Gründerinnen treffen, die in der IT-Branche und im Mint-Bereich erfolgreich sind. Dieser Tag gibt den Schülerinnen die Möglichkeit, mehr über Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen in einem Kurzworkshop der Lokalgruppe Thüringen vom Verein „KI macht Schule“ zu erfahren. Im Speeddating können sich die Schülerinnen direkt mit den IT-Unternehmerinnen austauschen und Fragen zu verschiedenen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten stellen. Eine Teilnahmeanmeldung ist bis zum 26. April möglich unter Telefon: 0361/6551910 oder an wirtschaftsfoerderung@erfurt.de.