Mit knapp über fünf Prozent der Stimmen segelten Bündnis 90/Grüne bei der Landtagswahl nur knapp an einer Blamage vorbei. Ende voriger Woche nun wählten die Erfurter Mitglieder der Partei eine neue Doppelspitze für den Kreisverband. Eine Reaktion auf das Wahlergebnis?

Marcus Neumann, der mit Julia Ströbel nun die Erfurter Grünen führt, lächelt. Nur indirekt sei das Votum eine Folge des Wahlkampfmarathons. Tatsächlich waren die Grünen nach dem zwischenzeitlichen Rücktritts Rico Tabors vom Sprecherposten führungslos. „Es hatte sich aber ein gutes Team gefunden, das auch die Arbeit gemacht hat. Da haben wir gedacht, warum gehen wir nicht auch in den Vorstand?“

Bereits im Wahlkampf aktiv dabei

Das Duo hat das Vertrauen erhalten und bildet nun mit einer jungen Mannschaft den Kreisvorstand. Und, so unterstreicht Neumann, er sei angetreten – wenn es gewollt ist und funktioniert – auch über eine Amtszeit hinaus zur Verfügung zu stehen. Julia Ströbel ist ebenso bereit, sich nach dem Dauerwahlkampf der vergangenen Monate in eine intensivere inhaltliche Arbeit zu stürzen. Auch wenn das mit dem alten Problem einhergeht, was den Grünen bei den Wahlen dazwischen grätschte. „Wir wollen einen grundlegenden Wandel in der Klimapolitik“, sagt Ströbel. Aber die Menschen haben vor dem Wort Wandel eher eine gewisse Scheu.

Ungeachtet dessen will das Spitzenduo mit dem Kreisverband und der Stadtratsfraktion an den Themen der Stadt dranbleiben. Die Buga ist ein Schlagwort. Und eine Ablehnung des Bastionskronenpfad nach heutigem Planungsstand eine Position. Eine Idee ist es, das vorhandene Radwegekonzept auch mittels eines Bürgerbegehrens zu versuchen durchzusetzen. Gewerbegebiete, ICE-City – es gebe viele städtische Themen, wo die Grünen nach ihrer eigenen Meinung einhaken sollten.

Aber es geht dem neuen Führungsduo und dem Vorstand, der Dienstagabend erstmals zusammentrat, auch darum, an der Basis zu ackern. Neumann denkt da auch an neue Formate. „Lass uns reden!“ lautete eine Aufforderung im Wahlkampf. Warum sollte so etwas, nicht auch im politischen Tagesgeschäft funktionieren. Etwa mit öffentlichen Bürgersprechstunden an Info-Ständen. Abseits vom Wahlkampf hätten die Erfurter vielleicht dann weniger Scheu, hier mal mit ihrem Problemen und Themen zur Stadtentwicklung Halt zu machen.

Für die Basisarbeit sehen die Erfurter Grünen indes gute Voraussetzungen. Wie im Land allgemein, könnte der Erfurter Kreisverband sich über eine deutlich steigende Mitgliederzahl freuen. Innerhalb eines Jahres stieg sie von 215 auf 266.