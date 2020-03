Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Grundschüler schnuppern „Uniluft“

Als Monika Plath zu sprechen begann, wurde es im Hörsaal des Kommunikations- und Informationszentrum der Universität Erfurt mucksmäuschenstill. Die Dritt- und Viertklässler aus fünf verschiedenen Grundschulen lauschten gespannt. Die ganze Woche über konnten Mädchen und Jungen aus der 3. und 4. Klasse schon einmal „Uniluft“ schnuppern. Im Rahmen der 22. Kinderbuchtage bietet die Uni Vorlesungen und Seminare zum Thema „Rund um das Buch“ an. Neben Geschichten aus der griechischen Mythologie und Geschichten in Bilderbüchern, waren am Donnerstag die Märchen von Hans Christian Andersen das Thema.

Für die kleinen Studierenden war nicht nur Zuhören angesagt

In der Vorlesung erklärte Dozentin Monika Plath, die seit Jahren die Kinder-Uni organisiert, den Schülern als erstes, was genau eine Universität ist und worin sie sich zur Schule unterscheidet. Dann ging die Vorlesung so richtig los. Es wurde das Leben Hans Christian Andersens vorgestellt.

Doch für die kleinen Studierenden war nicht nur Zuhören angesagt: in einer kurzen Geschichte, lebhaft von Leonore Jahn vorgetragen, hatten sich sieben Märchen des dänischen Dichters versteckt, die von den Kindern erkannt werden mussten. Wie sich bei der Auswertung herausstellte, war das für die jungen Studierenden ein Klacks. Alle sieben Märchen haben sie sofort erkannt. Auch die später vorgestellten verschiedenen Illustrationen des Märchens „Des Kaisers neue Kleider“ wurden rege diskutiert.

Studierende der Universität haben Seminare mit viel Engagement betreut

Nach der Vorlesung ging es auch direkt ins Seminar, natürlich nicht ohne eine Frühstückspause. Die Themen der Seminare bezogen sich auf die sieben Märchen von Hans Christian Andersen, die bereits von den Grundschülern in der Vorlesung erkannt worden sind. Die Veranstaltungen wurden von Studierenden der Universität Erfurt vorbereitet und betreut. Die beiden Studentinnen Alina Zindel und Emma Schu leiteten das Seminar zum Märchen „Die Schneekönigin“, welches von der 4b der Europa Schule besucht wurde. Den Kindern war anzumerken, wie viel Freude sie daran hatten, als Alina und Emma Teile der Geschichte vorlasen.

Natürlich gab es auch hier für die Grundschüler etwas zu entdecken und zu tun. In Gruppen erarbeiteten die Kinder Collagen, die jeweils einen Teil des Märchens darstellten. Die Grundschüler waren sofort inspiriert und hätten am Liebsten den ganzen Nachmittag gebastelt. Am Ende stellte jedes Team voller Stolz und Begeisterung sein Ergebnis vor und es gab nochmals Raum für Fragen und Diskussionen. Die bunten Collagen durften die Schüler als Andenken mit nach Hause nehmen.