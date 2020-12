Erfurter Holzgestalter bündelt „Linien der Figur“

Die abstrakten Holzskulpturen von Florian Schmigalle entwickeln in der Gruppe eine besondere Kraft, ohne ihre Individualität zu verlieren.

Erfurt. In der Reihe „Kunst-Kontakt“ stellen wir in loser Folge Erfurter Künstler vor, die auf der abgesagten „artthuer“ ausstellen wollten.

Auf Metallplatten und Sockeln stehen sie im Raum. Sie sind sich ähnlich und doch lädt jede einzelne für sich zum Begreifen ein. So hat sich Florian Schmigalle seine abstrakten Holzfiguren auf der Kunstmesse artthuer unter dem Motto „Linien der Figur“ vorgestellt. Die größe drei Meter hoch.

Verbindung schaffen zwischen Künstlern und verpassten Besuchern

Die artthuer im November wurde abgesagt. Wir stellen den Holzbildhauer in der Reihe „Kunst-Kontakt“ vor, die eine Verbindung schaffen will zwischen den Künstlern und verpassten Besuchern.

Florian Schmigalle Holzbildhauer Foto: Florian Schmigalle

Seine abstrakten Figuren der Reihe „Wooden characters“ stehen als Ausdruck für stille Bewegung. Sie symbolisieren als Gruppe die Kraft der Gemeinschaft. Er versteht sie als Ruf, zusammenzustehen – mit dem individuellen Blick die Haltung zu bewahren. „Bei meinen Holzskulpturen geht es um die bestimmte Formensprache innerhalb eines begrenzten Formates“, sagt er dazu. Aus sich heraus sollen die Figuren ihre Wirkung entfalten und als Zeichnungen von Linien zu plastischen Objekten wachsen. „Dabei besitzt jede Figur eine eigene Blickrichtung, die sich im Zusammenspiel mit anderen eng verbunden fühlt“, unterstreicht er.

Holzgestalter ist auch der „Vater“ der Fuchsfamilie auf der Erfurter Fuchsfarm

Der Designer und Holzgestalter arbeitet aber nicht nur abstrakt, sondern auch figürlich. Am liebsten mit Holz, versteht sich. Vielen Kinder und Familien sind seine Füchse als Maskottchen des Erfurter Natur-Erlebnis-Gartens Fuchsfarm ein Begriff. Da kann es schon mal passieren, dass er sich als ehrenamtlicher Holztierpfleger vorstellt.

„Flosion“ heißt sein Projekt, das Holzdesign und Objektgestaltung miteinander verbindet. „Flosion ist Wachstum! Abgeleitet von Fusionen, treffen hier Künste und Handwerke aufeinander. Individuelle Ideen werden erdacht, getestet und zum Produkt gebracht!“, schreibt er auf seiner Webseite.

Und er ist als Grafiker und Maler aktiv. Für die „artthuer“ wollte er in Ergänzung zu seinen Skulpturen auf gerahmten Holzdrucken die „Linien der Figur“ aufgreifen.

Mit dem Nachwuchs als Kursleiter in der Jugendkunstschule in Kontakt

Dem Nachwuchs ist er als der Kunst- und Designschule Imago schon seit Jahren verbunden. Auch im kommenden Jahr möchte er dort wieder als Dozent für plastisches und künstlerisches Gestalten mit den Kindern und Jugendlichen kreativ sein.

Ausstellungen geschlossen – Verkauf über den Verband dennoch möglich

In der Weihnachtsausstellung „Wunderkammer“ des Verbandes Bildender Künstler Thüringen und in der artthuer-Verkaufsausstellung „Kauft Kunst!“ werden auch große Figuren der Reihe „Wooden characters“ von Florian Schmigalle präsentiert. Die Galerien auf der Krämerbrücke und im Kulturhof Krönbacken sind zwar seit 16. Dezember geschlossen, wie alle anderen auch. Kunst kaufen und abholen oder zusenden lassen geht aber trotzdem. Bestellungen und Bezahlungen lassen sich elektronisch abwickeln. Eine E-Mail an den Verband genügt: info@vbkth.de.

Florian Schmigalle gehört zu den fünf Künstlern, die in der Bildhauergalerie im Apoldaer Eiermann-Bau mit ihren Arbeiten nicht nur temporär, sondern auch in einer Dauerausstellung gezeigt werden sollen. Geplant ist die Eröffnung der ständigen Bildhauergalerie dort am 1. Februar 2021.

www.florian-schmigalle.de, Atelier Raiffeisenstraße 9b, Tel. 0176/23276429, www.florian-schmigalle.de