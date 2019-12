Erfurt. Ein Schaufenster-Wettbewerb in der Vorweihnachtszeit soll in Erfurt zur Tradition werden.

Erfurter Ideenstürmer legt vor

Wer hat sein Schaufenster am schönsten weihnachtlich geschmückt? Das wollte die Stadtverwaltung wissen und hatte zur Teilnahme am ersten weihnachtlichen Schaufenster-Wettbewerb aufgerufen. Die Gewinnerinnen stehen nun fest.

Mit 181 Klicks oder 25 Prozent der online bei erfurt.de abgegebenen Stimmen hat der Laden „Ideenstürmer“ in der Kettenstraße gewonnen. Auf Platz zwei folgt „Cosmetic Live“ am Anger (161 Klicks/23 Prozent). Der dritte Platz geht ebenfalls am Anger an „Der Laden“ (144 Klicks/20 Prozent). Erfurts Finanz- und Wirtschaftsdezernent Steffen Linnert und Citymanagerin Patricia Stepputtis überraschten die Inhaberinnen und die Angestellten der drei Geschäfte mit der guten Nachricht und den Siegerschecks.

Für den ersten Platz hat die Erfurter Wirtschaftsförderung 500 Euro, für den zweiten Platz 300 Euro und den dritten Platz 200 Euro spendiert. „Es ist großartig. Wir werden von der Siegerprämie einen schönen Abend verleben“, sagte die „Ideenstürmer“-Inhaberin Katja Sturm. „Meine drei Mitarbeiterinnen werde ich dazu einladen und natürlich meine Familie, die ja viel mitmachen muss bei meiner Arbeit als Einzelhändlerin.“ Ebenfalls das Preisgeld in einem Restaurant auf den Kopf hauen wollen die zehn Mitarbeiterinnen von „Cosmetic Live“, die auch alle beim weihnachtlichen Schmücken geholfen hatten. Barbara Saitz von „Der Laden“ bedauerte etwas ihren dritten Platz. „Bei Platz eins hätten wir uns von zwei bärtigen Finnen massieren lassen“, sagte sie scherzhaft. Nun will sie vom Preisgeld mit ihrer Mitarbeiterin in ein Museum nach Schweinfurt fahren.

Citymanagerin Patricia Stepputtis hob hervor, dass der Schaufenster-Wettbewerb in der Vorweihnachtszeit zur Tradition werden soll. „Wir werden ihn allerdings etwas verändern, ein wenig mehr personalisieren. Die Gespräche dazu gibt es im nächsten Sommer“, sagte sie. Für Wirtschaftsdezernent Steffen Linnert ist der Wettbewerb „eine wunderbare Möglichkeit, für die Einkaufsstadt Erfurt zu werben“.