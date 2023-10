Erfurter im E-Mail-Glück: Eine Fülle von verpassten Gelegenheiten

Erfurt. Millionen Euro sind mir entgangen, weil ich meine E-Mails einer Automatik überließ. Was wohl meine 36 Kinder dazu sagen werden?

Ein Koffer-Set ist noch das geringste, was mir im vergangenen Monat entgangen ist. 300.000 Euro hätte ich längst abholen können vom Konto einer deutschen Investorin. Die Überweisung einer wohltätigen Spende eines angeblichen Namensvetters habe ich mir entgehen lassen, einen millionenschweren afrikanischen Prinzen sicherlich durch meine Nicht-Antwort verärgert. Meterhoch müssen sich beim Zoll Pakete von mir stapeln, weil ich deren Auslöse nicht an die Paketdienstleister überwies…

So muss ich nun vorerst weiterhin diese Zeitungszeilen schreiben für Lohn und Brot, weil ich einer Automatik mehr vertraute, als den Versprechen von Hilfsmitteln zur Steigerung zur Potenz, quasi kostenlosen Solaranlagen für die ganze Stadt oder allen Jackpots dieser Welt. Kurzum: Ich habe nach langer Zeit einmal wieder Einblick genommen ins Fach jener Mails, die als Spam aussortiert wurden.

Von all dem verpassten Reichtum wäre mir vermutlich ohnehin nicht viel übrig geblieben. Teilen müsste ich ihn gewiss mit meinen 15 Söhnen und 21 Töchtern. Schließlich haben die allesamt in ein neues Handy samt neuer Nummer investiert, wie ich gelegentlich per Whatsapp erfahre. Ich bin ein Rabenvater: Sie warten alle auf meine Nachricht...