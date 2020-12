Erfurter Impfzentren schaffen 800 Impfungen pro Woche

Zwei Impfzentren im Helios-Klinikum und im Katholischen Krankenhaus sollen die „Speerspitze“ bei der erhofften Corona-Immunisierung der Erfurter Bevölkerung bilden. „Wir gehen davon aus, dass die große Masse der Impfungen in den Arztpraxen erfolgen wird“, sagt der Arzt Michael Sakriß, Erfurter Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT), die für die Impfaktion verantwortlich ist.

In den Impfzentren könnten nach aktueller Einschätzung 800 Impfungen pro Woche erfolgen. Die ursprünglich auf 2500 Impfungen pro Woche geschätzte Zahl wurde nach unten korrigiert, weil die Zeit pro Impfempfänger mehr Zeit in Anspruch nehme als bisher gedacht: Einschließlich der Aufklärung und der Nachbeobachtung würden jetzt 10 bis 12 Minuten pro Impfempfänger veranschlagt.

Die Vorbereitung der beiden Impfzentren laufe „auf Hochtouren“, sagt Sakriß. Sie werden in der alten Mensa des Helios-Klinikums und in einem Hörsaal des Katholischen Krankenhauses (KKH) eingerichtet und sollen bis Mitte Dezember einsatzbereit sein.

Abhängig von der Bereitstellung des Impfstoffes könnte zu Beginn des neuen Jahres mit der Immunisierung begonnen werden. Sakriß geht aktuell davon aus, dass in der ersten Phase für Erfurt 60.000 Dosen zur Verfügung gestellt werden.

Auch die Rekrutierung des Personals sei weit vorangeschritten, bestätigt Sakriß. 90 Ärzte und etwa ebenso viele medizinische Fachangestellte hätten sich inzwischen für Dienste bereit erklärt. Darunter sind auch Ärzte im Ruhestand. Die Organisation laufe ähnlich wie bei den Notarztdiensten, die ebenfalls durch die KVT koordiniert werden.

Geimpft werde in zwei Schichten zwölf Stunden am Tag an allen Werktagen, eventuell auch am Wochenende. Jedes Impfzentrum erhalte zwei bis drei Impfstationen.

Die Arbeit der Impfzentren ist auf Monate angelegt

Bei 800 Impfungen pro Woche würde es jedoch Jahre dauern, bis die für eine Herdenimmunität angestrebten über 60 Prozent der Erfurter Bevölkerung geimpft wären. Daher sollen „wahrscheinlich im Laufe des beginnenden Jahres“ auch die Hausarztpraxen Impfungen durchführen. Die Arbeit der Impfzentren sei dennoch auf Monate angelegt.

Geimpft werde zuerst medizinisches Personal, sagt Michael Sakriß. Zudem würden Impfmobile zu den Altenheimen fahren. Die Impfung des Klinikpersonals werde von den beiden Krankenhäusern selbst organisiert.

Anmeldungen laufen ebenfalls über die Kassenärztliche Vereinigung. Details werden aber erst bekannt gegeben, wenn der Impfstoff vorhanden ist. Wer einen Termin bekommen hat, erfährt bei der Impfung den zweiten Termin.

„Geschützt sind die Leute nach der ersten Impfung“, erläutert Sakriß. „Aber um genügend Antikörper aufzubauen, benötigt es eine zweite Impfung.“