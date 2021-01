Ein Erfurter (24) ist am Samstagabend offenbar in einen Hinterhalt gelockt und dann ausgeraubt worden.

Mann in Erfurt in Hinterhalt gelockt und beraubt

Ein Erfurter (24) ist am Samstagabend offenbar in einen Hinterhalt gelockt und dann ausgeraubt worden. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach war 24-Jährige mit einem flüchtigen Bekannten an der ehemaligen Fußgängerbrücke am Schmidtstedter Knoten in Erfurt verabredet.

Dieser Bekannte hatte jedoch keine redlichen Absichten, so die Polizei: Kaum traf der 24-Jährige auf seinen Bekannten, rief dieser vier weitere Männer hinzu, welche sich zuvor hinter einer Hecke versteckt hatten. Gemeinsam schlugen die fünf Personen auf den Arglosen ein und stahlen dessen Jacke im Wert von rund 150 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes und bitte um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer: 0361 / 74 430.